Калина-природный лекарь

Да, действительно калина-природный лекарь, которому под силу справиться с очень многими болезнями. И так считают не только травники, но и немало врачей официальной медицины. Описывать само растение как оно выглядит, я считаю не нужно. Думаю, калина известна практически каждому взрослому человеку.

Поэтому, просто приведу несколько рецептов лечения различных заболеваний средствами из калины. Эти рецепты люди применяли на себе, помогало. Значит, я обязан их опубликовать, чтобы и у других людей появилась возможность ими воспользоваться.

Способ очистки организма

Возьмите один килограмм ягод калины, пропустите их через мясорубку. Добавьте килограмм меда и пол-литра коньяка. (Загустевший мед разогрейте на водяной бане). Хорошо размешайте и вылейте в трехлитровую банку, закройте крышкой, поставьте на месяц в темное место. Обязательно периодически встряхивайте содержимое. Принимайте по ст. ложке три раза в день во время еды. Через одну/две недели у вас снизится давление, пойдет песок из почек. А также наладится работа желудочно-кишечного тракта.

При гипертонии

1. Включите в свой рацион истолченные и смешанные с медом ягоды калины. Чтобы смесь лучше усваивалась, разбавьте ее водой.

2. Желе из калины — размятая калина с сахаром. Кладите ч. ложку этого желе на стакан охлажденной кипяченой воды. Пейте два-три раза в день. Снижается давление и голова не болит, как это бывает при приеме лекарств.

3. При приступах мигрени с повышенным кровяным давлением. Двумя стаканами кипятка залейте две ст. ложки коры калины. 30 минут нагревайте на водяной бане, 15 минут настаивайте, процедите. Принимайте по ст. ложке три-четыре раза в день.

Если длительно употреблять кору калины, то и уровень холестерина в крови снизится. Но она и образование тромбов может спровоцировать. Поэтому пожилым людям прием коры калины нужно сочетать со средствами, которые уменьшают свертываемость крови.

4. Бальзам, снижающий давление и улучшающий работу сердца. Высыпьте литровую банку ягод калины в трехлитровую банку. Слегка ягоду промните и засыпьте стаканом сахара. Затем добавляем литровую банку боярышника кроваво-красного, проминаем и засыпаем стаканом сахара. Еще добавляем литровую банку шиповника, проминаем и также засыпаем стаканом сахара. Вылейте затем в банку три бутылки водки. Месяц настаивайте. Пейте по одной коньячной рюмке утром и вечером.

Если у вас полипы в кишечнике

Чтобы не допустить перерождения полипов в злокачественные образования, принимайте настой ягод калины.

Измельчите две ст. ложки ягод калины, залейте горячей водой(не более двух стаканов). Кипятите на малом огне 15 минут, охладите, процедите, отожмите. Принимайте до еды по трети стакана три раза в день. Настой можно хранить не более двух суток в прохладном месте.

При головной боли

Помогает сок калины. Возьмите один килограмм ягод калины и один стакан воды. Ягоды хорошо разотрите, пару раз отожмите через марлю, добавляя по полстакана воды. Выпивайте по пол-литра сока в течение дня.

От хронических запоров

Измельчите в кофемолке сухие ягоды калины. Положите ч. ложку порошка в чашку и залейте кипятком. Чашку укутайте и 10 минут настаивайте, затем выпейте. Можно добавить сахар в напиток. Принимайте такой напиток не чаще двух раз в день.

Если обнаружили миому матки

1. Две ст. ложки цветков, ягод или веток калины красной залейте двумя стаканами кипятка. Два-три часа настаивайте, процедите. Пейте до еды по половине стакана три-четыре раза в день.

2. Залейте стаканом водки две ст. ложки измельченной коры калины. Семь дней настаивайте в темноте, процедите. Принимайте по ч. ложке настойки, разведенной в рюмке воды, за полчаса до еды. Два-три раза в день.