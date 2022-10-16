Какие болезни лечит репешок

Когда нас одолевает какая-нибудь хворь, то нужно подобрать какое-то средство, которое поможет от нее избавиться. Аптечное лекарство выпишет врач. А вот тем кто предпочитает лечиться травами, нужно хорошо знать о их лечебных свойствах. О свойствах многих трав вы можете прочитать в предыдущих моих статьях. Сегодня же расскажу о том, какие болезни лечит репешок, для каких органов он наиболее полезен.

1. Самое известное свойство репешка — способность лечить печень, избавляя ее от токсинов. Он помогает справиться с гепатитом, холециститом, циррозом. Способствует растворению малых камней в печени и выведению песка.

2. Репешок спасает при отравлениях. Нормализует работу желудка и кишечника, залечивая воспаления и восстанавливая ткани.

3. Снимает воспаления и избавляет от боли в суставах.

4. Отвар и чай из репешка снижают давление, повышают эластичность стенок сосудов.

5. Отваром полощут горло при ангине, лечат им же фарингит, стоматит. Делают с ним примочки при кожных проблемах.

Отвар репешка

Три ст. ложки с верхом измельченной травы репешка залейте пол-литра кипятка. Доведите до кипения и держите на малом огне пять минут. Снимите, когда немного остынет, процедите. Пейте по половине стакана трижды в день. Поможет избавиться от гастрита, изжоги, запора, мигрени. Им же лечат болезни поджелудочной железы, ревматизм и артрит.

Для нормализации сахара в крови

Половину ст. ложки травы репешка залейте 200 мл кипятка, десять минут кипятите. Затем два часа настаивайте, процедите. Принимайте по столовой ложке четыре раза в сутки.

При гельминтозах, ревматизме и геморрое

Ст. ложку измельченных корней репешка залейте стаканом воды. Тридцать минут кипятите на водяной бане, десять минут настаивайте, процедите. Пейте по трети стакана за двадцать минут до еды три раза в день.

При болезненных менструациях, нарушениях цикла, эрозии матки

5 частями спирта(70%) залейте одну часть измельченной травы репешка. Десять дней настаивайте в темноте, периодически взбалтывая содержимое. Затем настойку процедите через плотную ткань и перелейте в бутылку из темного стекла. Принимайте по десять капель в небольшом количестве воды два-три раза в день.

Если вы решили похудеть

Репешок способен помочь вам похудеть за несколько недель.

Рецепт отвара: залейте двумя стаканами кипятка две ст. ложки измельченной травы репешка. Поставьте на плиту, десять минут кипятите на слабом огне, процедите. Пейте по две/трети стакана перед едой три раза в день.

Репешок будет очищать организм, а вам нужно больше есть свежих овощей и фруктов. А также ешьте кисломолочные и другие диетические продукты. В итоге вы похудеете на шесть-восемь килограмм за несколько недель.