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Фиалка собачья

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Растение фиалка собачья

Фиалка собачья довольно широко распространена на территории стран Европы и России. Это растение легко узнать по цветкам голубого цвета, продолговато-яйцевидным, темно-зеленого цвета листьям и полустелющемуся, разветвленному стеблю, длиною до 30 см. А еще у цветков фиалки собачьей отсутствует запах, в отличие от других фиалок. Вы ее можете обнаружить на лесных опушках, на солнечных участках леса, на берегах рек. Растет она и вдоль дорог, но здесь не стоит ее заготавливать. Сырьем для приготовления лекарственных средств является вся надземная часть растения.
Эта травка обладает обезболивающим, мягчительным и противовоспалительным действием. Ее отвары используют как мягкое мочегонное и слабительное средство. Настои применяют при простуде, бронхите, кашле, фарингите, ларингите, боли в груди. Траву, в виде припарок, применяют при ушибах, на раны, фурункулы.

Рецепты с фиалкой собачьей

Фиалка собачья
Фиалка собачья

От кашля для взрослых и детей с трех лет:
возьмите три ст.ложки свежих листьев и цветков, поместите их в термос, залейте 300 мл кипятка, 12 часов настаивайте, процедите, добавьте 300 грамм меда или сахара и варите на маленьком огне до загустения. В самом конце добавьте из половины лимона сок. Полученный сироп храните в холодильнике. Принимайте до шести раз в день при приступах кашля. Эффективно снимает першение, разжижает мокроту.

Приготовьте для разжижения мокроты и такой настой:
залейте 250 мл кипятка 25 грамм высушенной травы фиалки собачьей, один час настаивайте, процедите. Принимайте по ст.ложке трижды в день.

Настойка:
залейте 200 мл водки 50 грамм сухих листьев и цветков фиалки собачьей, десять дней настаивайте, каждый день встряхивайте.
Используйте для полоскания при заболеваниях полости рта и ангине: разведите ст.ложку настойки в 100 мл воды.

0 лекарство из растений
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