Что лечит толстянка

В народе это растение больше известно под своим вторым именем — «денежное дерево». Считается, что оно притягивает деньги в семью. Есть у толстянки и другое название: крассула. Многие держат этот цветок в доме, но не все знают, что лечит толстянка, чем полезна.

Во-первых, она выделяет в воздух активные вещества, которые очищают воздух в квартире. А также они подавляют болезнетворные бактерии и вирусы, тем самым оздоровляют атмосферу в доме. Благодаря этому в семье реже болеют инфекционными заболеваниями, меньше подвержены стрессам.

Во-вторых, ее листья используют для лечения ангины, почек, варикоза, ран, болезней ротовой полости, воспалительных процессов в желудке.

При ангине и тонзиллите

Жуйте по четверти свежего листика толстянки два-три раза в день. Буквально за день-два боль в горле и отечность проходят.

При любых воспалениях почек, нефрите и пиелонефрите

Мелко нарежьте одну ч. ложку с верхом свежих листьев толстянки. Залейте стаканом кипятка и варите на малом огне семь-десять минут. Затем час настаивайте, процедите. Принимайте по ст. ложке отвара трижды в день до еды в течение 14 дней.

Помогает при варикозном расширении вен

Возьмите две пригоршни свежих листьев толстянки, тщательно промойте их, измельчите в мясорубке. Залейте эту массу в стеклянной бутылке 0,25 литра водки. Поставьте на десять дней в темное место, затем процедите. Храните в холодильнике.

Каждый вечер перед сном обильно смазывайте этой настойкой варикозные узлы и подождите пока высохнет. Проводите такое лечение трижды в год в течение месяца.

Для устранения воспалительных процессов в желудке

За час до еды съедайте натощак два листика толстянки, медленно пережевывая и не запивая водой. Поможет залечить и язву желудка.

При болезнях ротовой полости и горла

Залейте два листа толстянки кипятком, остудите и проводите полоскание пять-восемь раз в день.

Лечение ран

Смазывайте их соком толстянки, затягиваются очень быстро.

Чтобы унять кожный зуд

Сделайте примочку из измельченных листьев толстянки. Для примочки возьмите несколько листьев, промойте холодной водой и измельчите в кашицу. Выложите ее на кусочек чистой ткани и приложите к месту зуда.

От герпеса

Протирайте пораженное место соком из листьев толстянки несколько раз на протяжении дня. Лечение обычно занимает не более пяти дней.