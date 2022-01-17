Черная бузина лечит опухоли

Ягоды черной бузины и другие части этого растения используются для лечения многих заболеваний. Бузина обладает очень сильным противовоспалительным, противовирусным, отхаркивающим, слабительным и антиоксидантным действием. Ею лечат простудные заболевания, грипп, ангину, бронхит, запоры. А еще черная бузина лечит опухоли, предохраняет от заболевания раком. При лечении различных опухолей используются ягоды черной бузины. Их применяют при запущенных опухолях молочной железы с большим воспалением, отечностью. Лечат ими опухоли десны, фибромиому матки. Применяют ягоды при раке кожи, раке желчного пузыря, раке желудка.

Рецепт лечения различных опухолей, в том числе и фибромиомы матки

В эмалированную кастрюлю насыпьте слой ягод черной бузины толщиной с один-два пальца. Затем такой же слой сахара, потом снова слой ягод и так до самого верха. Кастрюлю поставьте в прохладное место. Сахар растает, появится сок.

Получившийся сироп отцедите и разлейте в банки либо бутылки.

Лечитесь так: выпейте 150 мл кипяченой воды за 15 минут до еды. Поешьте, как обычно, и после еды примите ст. ложку сиропа. Принимайте так сироп трижды в день. Курс — полтора месяца. Для лечения нужно два литра сиропа.

(Кстати, это рецепт болгарского травника Димкова. Им лечилась Куликова Т. Она мучилась кровотечениями. Выпила всего один литр сиропа и все нормализовалось. Даже спайки рассосались — была операция аппендицита).

Обратите внимание

На то, что более быстрый результат, хороший рассасывающий эффект черная бузина дает при доброкачественных опухолях. При лечении злокачественных опухолей средства из черной бузины лучше сочетать с другими травами. Например, настойкой эхинацеи, которая способна уменьшать кровоснабжение опухоли, а также она повышает иммунитет.

Настойка эхинацеи

Измельченными цветками и корнями эхинацеи наполните на две/трети стеклянную банку. Залейте 65%-ным спиртом доверху, закройте крышкой. Поставьте на 14 дней в темное место, периодически встряхивайте содержимое.

Употребляйте за полчаса еды по 20-25 капель настойки. Три недели принимайте, неделя перерыв, затем лечение можно повторить несколько раз.

Еще немного о черной бузине

Средства из черной бузины улучшают питание стволовых клеток, клеток костного мозга. Поэтому их применяют при всех болезнях системы кроветворения: анемии, лейкозе, миеломе, лимфоме.