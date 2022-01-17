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Черная бузина лечит опухоли

Опубликовано: Растения

Черная бузина лечит опухоли

Ягоды черной бузины и другие части этого растения используются для лечения многих заболеваний. Бузина обладает очень сильным противовоспалительным, противовирусным, отхаркивающим, слабительным и антиоксидантным действием. Ею лечат простудные заболевания, грипп, ангину, бронхит, запоры. А еще черная бузина лечит опухоли, предохраняет от заболевания раком. При лечении различных опухолей используются ягоды черной бузины. Их применяют при запущенных опухолях молочной железы с большим воспалением, отечностью. Лечат ими опухоли десны, фибромиому матки. Применяют ягоды при раке кожи, раке желчного пузыря, раке желудка.

черная бузина лечит опухоли
Черная бузина лечит опухоли

Рецепт лечения различных опухолей, в том числе и фибромиомы матки

В эмалированную кастрюлю насыпьте слой ягод черной бузины толщиной с один-два пальца. Затем такой же слой сахара, потом снова слой ягод и так до самого верха. Кастрюлю поставьте в прохладное место. Сахар растает, появится сок.
Получившийся сироп отцедите и разлейте в банки либо бутылки.

Лечитесь так: выпейте 150 мл кипяченой воды за 15 минут до еды. Поешьте, как обычно, и после еды примите ст. ложку сиропа. Принимайте так сироп трижды в день. Курс — полтора месяца. Для лечения нужно два литра сиропа.

(Кстати, это рецепт болгарского травника Димкова. Им лечилась Куликова Т. Она мучилась кровотечениями. Выпила всего один литр сиропа и все нормализовалось. Даже спайки рассосались — была операция аппендицита).

Обратите внимание

На то, что более быстрый результат, хороший рассасывающий эффект черная бузина дает при доброкачественных опухолях. При лечении злокачественных опухолей средства из черной бузины лучше сочетать с другими травами. Например, настойкой эхинацеи, которая способна уменьшать кровоснабжение опухоли, а также она повышает иммунитет.

Настойка эхинацеи

Измельченными цветками и корнями эхинацеи наполните на две/трети стеклянную банку. Залейте 65%-ным спиртом доверху, закройте крышкой. Поставьте на 14 дней в темное место, периодически встряхивайте содержимое.
Употребляйте за полчаса еды по 20-25 капель настойки. Три недели принимайте, неделя перерыв, затем лечение можно повторить несколько раз.

Еще немного о черной бузине

Средства из черной бузины улучшают питание стволовых клеток, клеток костного мозга. Поэтому их применяют при всех болезнях системы кроветворения: анемии, лейкозе, миеломе, лимфоме.

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