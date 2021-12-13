Будем готовить лекарство из березы

О березе написано очень много стихов и песен! Так как это одно из самых красивых деревьев России. Но у нее есть и другие достоинства: целебные. И сегодня мы будем готовить лекарство из березы от различных заболеваний. В основном в качестве лечебного сырья используются березовые почки. Но листья и сок березы тоже хорошо помогают при некоторых болезнях.

Березовые почки

Почки нужно собирать весной, когда они набухли, но еще не распустились. Собранные березовые почки сушите в темном проветриваемом помещении в течение трех-четырех недель. Сухие почки храните в бумажных пакетах в сухом прохладном месте. Срок годности — два года.

Если вы простудились

Заварите ч. ложку березовых почек половиной стакана крутого кипятка. Дайте немного настояться и выпейте теплым в течение дня в три приема.

При ломоте в теле также пьют этот настой. И одновременно натирают тело настойкой березовых почек. После растирания накройтесь одеялом, чтобы хорошо пропотеть.

Настойка березовых почек

Возьмите ст. ложку почек, залейте стаканом водки, восемь-десять дней настаивайте в теплом месте. Раз-два в день нужно взбалтывать содержимое. Затем процедите. Принимайте по 20 капель настойки с водой три раза в день за 20 минут до еды.

Эту настойку еще принимают внутрь при бронхите; трахеите; туберкулезе легких; заболеваниях ЖКТ и суставов; атеросклерозе; почечнокаменной болезни; головной боли.

При затянувшемся кашле

Смешайте две ст. ложки березовых почек с 50 граммами несоленого сливочного масла. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и томите на малом огне в течение часа. Затем остудите до 20 градусов, процедите, сырье отожмите. Почки выбросьте, а в раствор добавьте 200 грамм меда, тщательно перемешайте. Принимайте по ст. ложке три-четыре раза в день.

Поможет при подагре

Потребуется 200-300 грамм свеженьких березовых почек и 700 грамм несоленого сливочного масла. Положите в горшочек слой масла в 1,5 см, а на него — такой же слой почек. Затем снова слой масла, слой почек. Закройте горшочек крышкой, обмажьте сверху тестом и поставьте в нагретую духовку, томите сутки. Следите за температурой, чтобы смесь не подгорела.

Готовое средство остудите, затем хорошо отожмите и добавьте ч. ложку камфоры. Получившаяся мазь легко справляется с подагрическими утолщениями, ревматизмом, болью в пояснице.

А теперь будем готовить лекарство из березовых листьев

Листья нужно собирать весной, пока они не утратили клейкости и аромата. Березовые листья используют при болезнях почек и мочевого пузыря. Лекарство из листьев — одно из самых безвредных средств лечения холецистита.

Рекомендуется принимать водный настой: две ч. ложки измельченных листьев на стакан воды — это суточная доза. Курс — от трех недель до полутора месяцев.

Этот же настой полезен при желтухе. Снимает отеки, вызванные сердечной недостаточностью. Является стимулирующим средством при расстройствах нервной системы.

При радикулите

Нарвите в мае листьев березы в полиэтиленовый пакет. Плотно его закройте, чтобы листья спарились(разогрелись). Вечером листья высыпьте на кровать и ложитесь на горячие листья больным местом. Лежать нужно больше часа. Сделать такую процедуру нужно три раза.

Чтобы почки были здоровыми

Измельчите 100 грамм листьев березы, залейте двумя стаканами воды. Через шесть часов вода настоится, станет зеленоватой, процедите, листья отожмите. Принимайте по половине стакана трижды в день. Это средство прекрасно лечит почки.

Эффективный способ очищения желудочно-кишечного тракта

Смещайте две ст. ложки измельченных майских листьев березы и половину кофейной ложки березовых почек. С вечера залейте смесь в термосе двумя стаканами кипятка и ночь настаивайте. Выпейте этот напиток в течение дня в три приема до еды. Очищение ЖКТ сразу положительно скажется на здоровье кожи.

Чтобы избавиться от фурункулов

Возьмите шесть-семь сухих листьев березы, залейте их на одну минуту кипятком. Затем распаренные листочки намыльте хозяйственным мылом, наложите на фурункул и закрепите бинтом. Через несколько дней такого лечения на месте фурункула останется малозаметное пятнышко.

Как лечиться березовым соком

Березовый сок способствует расщеплению камней в почках и мочевом пузыре. Очищает кровь, усиливает обменные процессы. Повышает сопротивляемость организма простудным, инфекционным, аллергическим заболеваниям. Оказывает мочегонное, глистогонное, противоопухолевое действие.

От хронического насморка

Пейте березовый сок весной каждое утро по стакану.

При больных почках, когда нет прямых указаний на камни, также полезно пить ежедневно по стакану.

Если вы легко простужаетесь и постоянно кашляете

Пейте березовый сок с молоком и небольшим количеством муки или крахмала. А еще замените чай настоем из березовых листьев с земляникой или клубникой.

От выпадения волос

Втирайте в кожу головы березовый сок, смешанный со спиртом или коньяком и отваром репейного корня. Средство усиливает и рост волос.

Целебные свойства фруктов, овощей, лекарственных растений дополняют лечебное действие березового сока.

Березовый сок можно смешивать со всеми видами соков из овощей и фруктов. А также настаивать его на плодах шиповника, зверобое, листьях всех видов мяты, чабреца, тмина, мелиссы. Еще можно настаивать на базилике, иссопе, цветках липы, кипрея, таволги и т.п.