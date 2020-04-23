Крымская роза — ароматное лекарство
То, что крымская роза обладает целебными свойствами, еще в 16 веке знахари заметили. С тех пор готовят из нее лечебные настои, настойки, порошки, розовую воду, розовое масло. Для их приготовления используют лепестки розы. Из свежих лепестков варят варенье, которое и здоровье поправит, и красоту сбережет.
Лекарства из лепестков розы применяют при повышенном давлении, боли в сердце, атеросклерозе, для заживления ран, омоложения кожи.
Рецепт настойки:
наполните стеклянную банку доверху лепестками(не утрамбовывая) и залейте спиртом, водкой или вином, две недели настаивайте в темном месте. Спиртовую настойку принимайте по ст.ложке в небольшом количестве воды. Винную настойку — по ликерной рюмке три раза в день.
Настой поможет при простуде, снизит температуру:
залейте пол-литра кипятка в термосе две-три ст.ложки измельченных лепестков крымской розы, ночь настаивайте, утром процедите и выпейте за день в три приема за полчаса до приема пищи. При воспалениях полощите этим же настоем во рту, горло.
Порошок из сушеных лепестков розы:
используйте при различных поражениях кожи, а также при псориазе.
Готовим розовую воду:
возьмите широкую кастрюлю, наполните ее на треть лепестками крымской розы, залейте водой(она должна покрыть лепестки). Поместите в центр широкой кастрюли пустую посуду, чтобы ее верх был выше уровня воды. Накройте кастрюлю перевернутой крышкой. Доведите до закипания. Пар будет собираться на крышке и скатываться по ручке в пустую посуду — это и есть розовая вода.
Розовое масло:
для лечения герпеса наносите его точечно на болячку несколько раз в день.
Розовое масло стимулирует менструальный цикл, убирает спазмы, лечит молочницу и вагиниты.
Для спринцевания: в пол-литра теплой кипяченой воды растворите ч.ложку питьевой соды и добавьте три капли розового масла.
Крымская роза противопоказана: при гастрите с пониженной кислотностью, воспалении желчного пузыря, тяжелых заболеваниях печени.