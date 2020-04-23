Главная » Растения » Ароматное лекарство

Ароматное лекарство

Растения

Крымская роза — ароматное лекарство

крымской розы
Крымская роза

То, что крымская роза обладает целебными свойствами, еще в 16 веке знахари заметили. С тех пор готовят из нее лечебные настои, настойки, порошки, розовую воду, розовое масло. Для их приготовления используют лепестки розы. Из свежих лепестков варят варенье, которое и здоровье поправит, и красоту сбережет.
Лекарства из лепестков розы применяют при повышенном давлении, боли в сердце, атеросклерозе, для заживления ран, омоложения кожи.

Рецепт настойки:
наполните стеклянную банку доверху лепестками(не утрамбовывая) и залейте спиртом, водкой или вином, две недели настаивайте в темном месте. Спиртовую настойку принимайте по ст.ложке в небольшом количестве воды. Винную настойку — по ликерной рюмке три раза в день.

Настой поможет при простуде, снизит температуру:
залейте пол-литра кипятка в термосе две-три ст.ложки измельченных лепестков крымской розы, ночь настаивайте, утром процедите и выпейте за день в три приема за полчаса до приема пищи. При воспалениях полощите этим же настоем во рту, горло.

Порошок из сушеных лепестков розы:
используйте при различных поражениях кожи, а также при псориазе.

Готовим розовую воду:
возьмите широкую кастрюлю, наполните ее на треть лепестками крымской розы, залейте водой(она должна покрыть лепестки). Поместите в центр широкой кастрюли пустую посуду, чтобы ее верх был выше уровня воды. Накройте кастрюлю перевернутой крышкой. Доведите до закипания. Пар будет собираться на крышке и скатываться по ручке в пустую посуду — это и есть розовая вода.

Розовое масло:
для лечения герпеса наносите его точечно на болячку несколько раз в день.

Розовое масло стимулирует менструальный цикл, убирает спазмы, лечит молочницу и вагиниты.
Для спринцевания: в пол-литра теплой кипяченой воды растворите ч.ложку питьевой соды и добавьте три капли розового масла.

Крымская роза противопоказана: при гастрите с пониженной кислотностью, воспалении желчного пузыря, тяжелых заболеваниях печени.

0 лекарство из растений
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Возможно для вас и здесь есть нужное
Растения 0
Шишечки ольхи
Заготавливайте шишечки ольхи Добрый день, друзья! Ранее я уже писал,  что можно собрать в
Растения 0
Липпия сладкая
Вместо сахара липпия сладкая Липпия — это многолетнее длинное ползучее растение. Высотой до 0,5
Растения 0
Лекарство из герани
Лекарство из герани луговой и герани розовой Описание и свойства герани луговой Растение многолетнее,
Растения 0
Лечение эрвой шерстистой
Свойства эрвы шерстистой(пол-пала) Эта трава с острова Цейлон(Шри-Ланка). Впервые в России ее стали применять
Растения 0
Лечебный змеевик
Лечебный змеевик(горец змеиный, змеиный корень) Такое название это растение получило из-за своего корня, который
Растения 0
Фиалка собачья
Растение фиалка собачья Фиалка собачья довольно широко распространена на территории стран Европы и России.
Народные рецепты здоровья
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.