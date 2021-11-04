Витаминные настои и отвары

Впереди нас ожидают короткие зимние дни и долгие ночи. Как всем известно, зимой мы намного меньше употребляем свежих овощей, ягод и фруктов. А значит и витаминов поступает в организм тоже меньше, что отрицательно сказывается на нашем здоровье. Недостаток витаминов в организме в народе именуют авитаминозом. Хотя точное медицинское название этого заболевания — гиповитаминоз. Так как для многих людей привычнее название авитаминоз, то пусть так и будет. Нехватку витаминов помогают восполнить правильно подобранные витаминные комплексы, а также витаминные настои и отвары. Ниже я приведу несколько рецептов таких настоев и отваров. Еще расскажу какие и когда витаминные чаи нужно пить. Но сначала хочу немного рассказать о микроэлементах, так как от них тоже зависит наше хорошее здоровье. А потом еще расскажу о совместимости витаминов и микроэлементов, что важно для полного их усвоения организмом.

Итак, что происходит со здоровьем человека при дефиците определенного микроэлемента и витамина

Молибден

При его дефиците у человека возникают аллергические реакции, нервозность, перебои сердцебиения, обморочные состояния, бледная кожа. Появляются нарушения в формировании мочевой кислоты, развивается импотенция. Недостаток молибдена в крови может вызвать болезни легких, а также горла, пищевода и желудка.

Хром

Нехватка хрома выражается в непереносимости сахара и сладостей, повышении холестерина, кожных нарушениях. А также в быстрой утомляемости, состояниях тревоги. Его недостаток — частая причина тромбов, атеросклероза, снижения функции щитовидки, задержки роста.

Марганец

При его недостатке замедляется рост волос, ногтей. Также происходят перебои в работе толстой кишки, непереносимость сладостей. Способен вызвать тошноту и рвоту, сыпь на коже, хрупкость костей, недоразвитость половых органов, потерю веса. Дефицит марганца — причина остеопороза, маточного кровотечения, мышечной слабости, рахита, плохого усвоения кальция и даже шизофрении.

Кальций

Его недостаток приводит к перебоям в работе желудка у взрослых, у детей — к гиперактивности. Снижение уровня кальция вызывает нарушение сна, нервозность, ухудшение слуха, хрупкость зубов и ногтей. А также мышечные судороги, депрессию. Недостаток кальция — причина экземы, гипертонии, остеопороза, кровоточивости десен.

Железо

Его недостаточное количество проявляется в хрупкости костей у взрослых и остановке роста у детей. Возникает мышечная утомляемость, сердечная аритмия при нагрузках, сбои в работе селезенки. Часто — трещины в уголках рта, запоры. Может появиться затрудненность сглатывания, спутанность сознания.

Медь

Недостаток меди вызывает неполадки в работе сердца.

Магний

Нехватка магния проявляется в нарушении обмена веществ, потере равновесия при движении.

Селен

При его недостатке могут быть сбои в работе печени. А это чревато появлением рака кожи, груди, появлением рассеянного склероза. А также развитием катаракты и красной волчанки.

Калий

Его нехватка влечет за собой появление нарушений работы желчного пузыря, запоров, угревой сыпи. Вызывает задержку соли и жидкостей в организме.

Натрий

Главным признаком его нехватки будут нарушения работы мочевого пузыря, потеря аппетита и веса.

Цинк

Об остром дефиците цинка говорят неприятности с почками. Так как он является главным элементом для их нормальной работы. Также при нехватке цинка начинается шум в ушах. Появляются проблемы с памятью, на ногтях — белые пятна. В результате — букет серьезных заболеваний: диарея; женское бесплодие; угроза выкидыша; импотенция; потеря вкуса и обоняния; кожные высыпания; плохое заживление ран.

Бром

Влияет на работу щитовидной железы, участвует в работе центральной нервной системы, усиливая процессы торможения. Основные симптомы недостатка брома в организме: снижение уровня гемоглобина в крови, бессонница.

Фтор

В формировании зубной ткани и зубной эмали фтор — основной участник. При его недостатке: частое проявление кариесных заболеваний зубов.

Витамины группы B

Определить их нехватку можно по ломким, секущимся, тусклым волосам, а также йода, селена и биотина.

Витамин F(сборное название для полиненасыщенных кислот)

При его дефиците появляется перхоть, сухость кожи, а в уголках губ заеды, сводит мышцы.

Совместимость микроэлементов и витаминов

Витамин А

Совместим с витаминами E и C, цинком и железом.

Витамин B2

Хорошо совместим с витаминами B3, B6, B9, K и с цинком.

Витамин B3

Хорошая совместимость с медью, железом и витаминами B2, B6, H.

Витамин B5

Совместим с витаминами B1, B2, B4, B9, B12, C.

Витамин B6

Совместим с витамином B2 и с цинком и медью.

Витамин B9

Хорошо совместим с витамином C.

Витамин B12

Хорошая совместимость с кальцием и с витаминами B5, B9.

Витамин C

Хорошо совместим с витаминами A, E, B5, B9.

Витамин D

Хорошая совместимость с фосфором и кальцием.

Витамин E

Совместим с селеном и витамином C.

Витамин K

Хорошая совместимость с кальцием и витамином B2.

Кальций совместим с магнием и бором, витаминами B6, B12, D, K.

Фосфор — с витамином D.

Медь — с железом и витамином B6.

Цинк — с витаминами A, B2, B6.

Магний — хорошая совместимость с кальцием и витаминами группы B(кроме B1).

Настой из листьев земляники

Возьмите 50 грамм листьев земляники, измельчите, залейте их литром кипятка, час настаивайте. Пейте теплым порциями по 300-400 мл. Применяют при заболеваниях полости рта.

Лимонный отвар

Вымойте восемь лимонов, тонко срежьте цедру и залейте ее пол-литра воды. Доведите до кипения и кипятите на малом огне пять минут. Дайте остыть и настояться. Разрежьте пополам очищенные лимоны и отожмите сок. Жмых залейте пол-литра кипятка и дайте остыть. Пока остывает, налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте полтора стакана сахара, доведите до кипения. Получившийся сиром тоже остудите. Затем добавьте в него процеженные от цедры и жмыха жидкости. И только потом долейте выжатый лимонный сок. Пейте, когда захотите, несколько раз в день.

Из плодов калины

Ст. ложку ягод калины заварите стаканом кипятка, укутайте посуду и два часа настаивайте. Затем отожмите и процедите. Пейте по половине стакана дважды в день. Настой обладает успокаивающим и укрепляющим действием.

Из плодов красной рябины

Заварите стаканом кипятка ст. ложку сухих ягод рябины, час настаивайте. Принимайте в два-три приема в течение дня. Плоды красной рябины по количеству каротина превосходят морковь.

Какие и когда нужно пить витаминные чаи

Утром заваривайте чай с тонизирующим эффектом: земляничные листья и цветы клевера; лимонник и лаванду; репешок и любисток.

К вечеру заваривайте витаминный чай, который успокоит: с мятой и зверобоем; с листьями малины и ромашкой; мелиссой и вишней(листья); с первоцветом и мятой.

Зимой и весной для укрепления иммунитета заваривайте такой чай: морковь с малиной(листья или сушеные ягоды) и листьями ежевики; крапиву с черной смородиной; плоды рябины с барбарисом; шиповник с облепихой.

Пейте витаминные настои и отвары, а также витаминные чаи, и будьте здоровы!