Рецепты в вашу аптечку

Советую добавить эти рецепты в вашу аптечку, даже если в ней уже записаны тысячи похожих. Чтобы вылечить какой-то недуг, иногда приходится применять не одно, а несколько лечебных средств. К тому же один и тот же рецепт не каждому человеку одинаково полезен. Так что запишите, чем больше рецептов, тем легче подобрать наиболее эффективный.

Настойка крапивная

Готовить ее нужно в мае, когда крапива еще не зацвела. Крапива улучшает обмен веществ, повышает гемоглобин в крови, улучшает пищеварение и зрение. Она выводит из организма шлаки, снижает уровень сахара в крови. Крапивная настойка — это и хорошее средство от усталости. После того как выпьете всю приготовленную настойку, вы почувствуете прилив сил и легкость походки.

Нужно взять пол-литра водки и 200 грамм свежей крапивы. Залейте водкой крапиву, горлышко банки прикройте марлей. Первые сутки держите на свету на подоконнике. Остальные восемь суток — в темноте в шкафу. Потом процедите, крапиву отожмите. Принимайте по чайной ложке, разбавленной 100 мл воды, за полчаса до еды и на ночь.

Мазь для суставов

Если ломит поясницу, болят суставы, поможет эта мазь.

Измельчите четыре-пять луковиц, смешайте с восемью ст. ложками растительного масла. Добавьте кусочек(10 грамм) пчелиного воска и обжарьте до светло-коричневого цвета. Масло отожмите ложкой, жидкость слейте, остудите и втирайте в больные места. Храните мазь в холодильнике.

Поможет мазь и при болях в сердце — втирайте ее в область грудной клетки. Если болит зуб, тампон с мазью заложите между больным зубом и щекой.

Для сосудов

Залейте 100 грамм высушенной свекольной ботвы литром воды комнатной температуры, 8-10 часов настаивайте. Пейте для укрепления сосудов по 100 мл четыре раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 30 дней.

Чесночная настойка

Помогает при лечении подагры.

Потребуется стакан водки и две крупные головки чеснока. Чеснок измельчите и залейте водкой, перемешайте, накройте крышкой, поставьте на две недели в теплое место. Смесь за время настоя несколько раз хорошенько взболтайте. Пейте настойку трижды в день за 15 минут до еды. Разводя чайную ложку в половине стакана воды. Курс — тридцать дней. Затем сделайте двухнедельный перерыв и повторите курс лечения.

При аденоме предстательной железы и простатите

Необходимо в мае заготовить кору осины, срезая ее с молодых деревьев. Высушите в тени внутреннюю белую часть коры, нарежьте кусочками длиной 3 см. Три-четыре ст. ложки сырья поместите в бутылку и залейте стаканом водки. Бутылку плотно укупорьте и настаивайте в темноте 14-21 день. Следите, чтобы верхний слой коры не был сухой, периодически встряхивая содержимое. Затем процедите, сырье отожмите. Принимайте по 20 капель настойки на ст. ложку воды за полчаса до еды. Трижды в день. Курс — 60 дней.