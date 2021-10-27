Чем опасны фрукты и овощи из заграницы

Уже давно известно, что самыми полезными для человека считаются продукты, которые растут в «родной» местности. Но «своих» свежих овощей и фруктов зимой и весной у нас в России нет. Приходится покупать их в других странах. И многим даже нравятся заграничные деликатесы. Вроде бы в этом нет ничего плохого. Только фрукты и овощи не могут долго храниться и иметь привлекательный вид. Поэтому, чтобы их сохранить при транспортировке из-за рубежа, срывают недозрелыми. А контейнеры наполняют газами, которые предотвращают гниение. Для уничтожения вредителей применяют бромистый метил. Но это только малая часть, чем опасны фрукты и овощи из заграницы. Есть и другие опасности, которые в них таятся.

Какая химия используется при выращивании и хранении фруктов и овощей

Конечно, у нас в России тоже используются различные удобрения, но в разумных объемах. А главное, за этим есть хоть какой-то контроль. А что используют для выращивания и хранения заграничные производители, мы не знаем. Можем только предполагать, какие опасные химикаты содержатся в овощах и фруктах. Вот чем опасны некоторые из них, которые могут присутствовать в импортных фруктах и овощах.

Нитраты

Для повышения урожайности производители сельхозпродукции применяют специальные азотные удобрения. Из-за чего увеличивается концентрация химикатов в фруктах и овощах. Нитраты — это соли азотной кислоты. Но не сами нитраты представляют опасность для человека, и их большое количество.

Чем нитраты опасны? Они превращаются в организме в нитриты. Нитриты в большом количестве могут вызывать головную боль, нарушения сердечной деятельности, пищеварения, нервной деятельности. А также функции почек, зрения и слуха, состава крови. К тому же нитраты, накапливаясь в организме, могут привести и к онкологическим заболеваниям.

Пестициды — химические вещества с направленным отравляющим действием

Их используют для борьбы с сорняками, возбудителями болезней растений. Таких средств насчитывается более

600 наименований: гербициды, убивающие определенный вид растений; фунгициды, огранивающие рост разных грибков; инсектициды, уничтожающие насекомых-вредителей; зооциды, убивающие вредных животных. Так вот Фрукты и овощи из заграницы систематически подвергаются обработке такими ядами! Они, попадая в организм человека в больших дозах, способны вызвать головные боли, аллергические реакции, усталость. Могут вызывать отравления, обострение некоторых болезней, рост злокачественных опухолей.

Дифенил, или «яблочный ботокс»

Плоды, опрысканные им, выглядят очень привлекательно: будто их только что сняли с ветки. Но на самом деле, внутри фруктов может происходить процесс гниения с выработкой опасного токсина. Обработанные дифенилом яблоки и апельсины можно определить по липкой скользкой кожуре. Дифенил обладает аллергенными и канцерогенными свойствами. Он запрещен в странах Евросоюза и США. Но даже это не останавливает некоторых заграничных производителей сельхозпродукции. То есть, его все еще продолжают применять.

Газы

На складах, для борьбы с грибками и плесенью, применяют газы с фунгицидами.

Чем они опасны? Виноград, цитрусовые, сухофрукты обрабатывают сернистыми соединениями, которые могут вызывать поражения пищеварительного тракта, аллергические реакции.

Бананы, чтобы они быстрее созревали, окуривают смесью азота и этилена. Эту смесь еще называют «банановым газом». Правда, его считают относительно безопасным для человека. Но все же химия, — это химия!

Фрукты обрабатывают и антибиотиками

Они убивают не только бактерии, но и полезную микрофлору кишечника человека, вызывая дисбактериоз. Могут спровоцировать аллергию, бронхиальную астму, особенно у малышей. К тому же у человека постепенно возникает «привыкание» к ним. То есть микробы приобретают к антибиотикам устойчивость. И в дальнейшем инфекционные болезни с трудом поддаются лечению.

Обрабатывают овощи и фрукты парафином

Чтобы они не теряли влагу, не высыхали, их могут опрыскивать составом, содержащим парафин. А парафин вреден для желудка.

Радионуклиды

Зарубежные производители сельхозпродуктов для повышения урожайности и ускорения созревания облучают семена и сами плоды гамма-лучами.

Чем опасна такая продукция? Ее употребление приводит к постепенному накоплению радиации в организме и риску возникновения раковых болезней.

Итак, фрукты и овощи из заграницы почти всегда имеют отличный товарный вид. Но внешний вид обманчив, и они могут нести в себе большую опасность для здоровья человека.

Что же делать, как снизить опасность при употреблении заграничных фруктов и овощей?

1. Мойте овощи и фрукты в горячей воде с содой. Тщательно оттирайте щеткой, затем ополаскивайте кипяченой водой.

2. Зелень и ягоды замочите на 15 минут в холодной воде. После промойте проточной водой и обдайте кипятком.

3. У фруктов, покрытых консервирующими составами, счищайте кожицу или срезайте верхний слой.

4. Капусту хорошо помойте и снимите верхние листья, поместите кочан на полчаса в теплую воду.

5. Картофель очистите и некоторое время вымачивайте в воде.