Формы лейкоплакии полости рта

Лейкоплакия полости рта выражается в виде белых или красных пятен. Иногда эти пятна с темным ободком, в области которого отмечается жжение. Бывают три формы лейкоплакии полости рта. Первая и наиболее распространенная форма — плоская(простая). Она проявляется в виде белых, серовато-белых бляшек. В рак они перерождаются не так часто(5%).

Вторая форма лейкоплакии — веррукозная. Встречается редко. Пятна напоминают сероватую плотную бляшку с бугристой поверхностью. Их перерождение в рак уже более высокое(18%).

Третья форма: эрозивная — достаточно редкая. При этой форме есть трещины и эрозии в полости рта. Вероятность перерождения в рак еще выше(почти в 35% случаев).

Причины, способствующие возникновению лейкоплакии

У каждого из нас случаются небольшие повреждения в полости рта. Обычно эти ранки проходят сами собой, так

как эпителий полости рта быстро восстанавливается. Но если на ранки происходит частое воздействие раздражающих веществ, то это приводит к развитию болезни — лейкоплакии. К раздражающим веществам относятся табачный дым; жгучие специи; горячие напитки; алкоголь; хронические травмы, которые получены из-за неправильного протезирования; неправильное развитие зубов и пр. Увеличивает риск возникновения лейкоплакии и наличие сахарного диабета 1-го и 2-го типа.

Как развивается и проявляется заболевание

Развивается лейкоплакия чаще всего бессимптомно. Возникая на щеке или в задней части рта, она постепенно распространяется наружу. При этом слизистая полости рта бледнеет и становится жесткой. Но заболевание иногда проявляется не только изменением пигментации и жжением во рту, но и болью в ухе. А также различными язвочками слизистой, жесткостью губ(затрудняется артикуляция, уменьшая открывание рта).

Что очень важно соблюдать при лечении лейкоплакии

Самым необходимым условием лечения этой болезни является устранение раздражителей.(Отказ от алкоголя, курения, жевания табака, горячей пищи и др.). Важную роль играет употребление витаминов и минералов. При данном заболевании их количество, как правило, бывает значительно снижено(почти в два раза). Это витамины E, C, бета-каротин и цинк. Важно употреблять указанные витамины и микроэлементы не только в виде аптечных препаратов, но и сочетать их с витаминным питанием.

В каких продуктах содержатся нужные витамины и микроэлементы

Витамин C

Содержится в киви, клубнике, манго, папайе, черной смородине, цитрусовых, шиповнике и др. В организме этот витамин не накапливается. Поэтому его необходимо принимать хотя бы два раза в день. Суточная доза — 100-120 мг в день. Лишнее быстро выводится из организма.

В 100 граммах шиповника содержится 800-900 мг витамина C.

Зелень петрушки — 130-190 мг в 100 граммах.

В цитрусовых — 40-65 мг/100 граммах.

В красном сладком перце — 250 мг/100 граммах.

Витамин E

Много витамина E содержится в петрушке, салате, яичном желтке, печени, сливочном масле. А также в растительных маслах(кукурузном, соевом, льняном).

Суточная норма витамина E равна 15 мг. В растительных маслах больше всего: от 40 до 160 мг в 100 граммах.

Цинк

Большое количество цинка находится в телячьей печени, устрицах, пшеничных отрубях, семенах тыквы, кедровых орехах.

Суточная доза цинка равна 9-11 мг. В 100 граммах устриц — 60 мг; телячьей печени — 16 мг; кедровых орехах — 4,3 мг; пшеничных отрубях — 16 мг; семенах тыквы — 7,5 мг.

Бета-каротин

При лейкоплакии нужно принимать бета-каротина около 30- 180 мг в день. Больше всего его в оранжевых, темно-зеленых и желтоватых фруктах и овощах: моркови; шпинате; папайе; манго; апельсинах.

В 100 граммах моркови его — 9 мг; петрушке — 5,7 мг; облепихе — 7 мг; щавеле — 7 мг.

Растительные средства для лечения лейкоплакии

1. Мягкий масляный прополис

Применяется наружно при любых формах лейкоплакии.

Его готовят так: смешайте настойку прополиса(спиртовую) с облепиховым маслом(2:3). Томите на водяной бане, все время помешивая деревянной палочкой, пока весь спирт не выпарится. Потом снимите с огня, горячим процедите, храните в холодильнике. Наносите средство на область бляшек после каждого приема пищи. Курс лечения — два месяца.

2. Отвар льнянки

Залейте стаканом кипятка ст. ложку травы льнянки, пять минут кипятите на малом огне. Перелейте в термос и два часа настаивайте, процедите. Применяйте в виде аппликаций на пораженные места два раза в день по двадцать минут. Курс — два месяца.

3. Мазь на основе льнянки

Перемелите сухую траву льнянки в порошок и смешайте со свиным жиром(1:5). Томите смесь на водяной бане до однородной массы. Затем полученное отожмите через марлю. Отжим травы выбросить, а вытяжку переложите в стеклянную банку. Наносите на больные места два раза в день. Курс лечения — один месяц.

4. Настой чистотела

Залейте стаканом кипятка ч. ложку измельченной травы чистотела. Час настаивайте, процедите. Принимайте по трети стакана, задерживая настой во рту, три-пять раз в день. Курс — один месяц.

5. Масло заманихи

Повышает иммунитет, защищает от грибков кандида. Особенность масла заманихи заключается в хорошей заживляющей способности язв и ранок. Его можно использовать местно-наружно, смазывая пораженные части полости рта. Можно рассасывать во рту по одной ч. ложке два раза в день. Курс — два-три месяца.

Готовится масло из подсушенных корней заманихи или стеблей без листьев. Сырье нужно мелко измельчить и залить нерафинированным растительным маслом в стеклянной банке(1:1). Две недели настаивайте. Сырье необходимо регулярно перемешивать. Это нужно, чтобы всплывающие корни(стебли) были покрыты маслом и не имели контакта с воздухом.