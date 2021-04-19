Бальзам для укрепления здоровья

Каждому из нас известно, что весной наш организм испытывает недостаток витаминов. Поэтому в этот период года очень полезно приготовить бальзам для укрепления здоровья. Он обладает не только укрепляющим действием, но и помогает при гриппе, ангине, гайморите, астме. А также этот бальзам и в лечении опухолевых заболеваний очень эффективен.

Рецепт бальзама

Замочите в воде 200 грамм березовой чаги на ночь. Утром натрите ее на терке. Добавьте по 50 грамм сосновых почек, травы тысячелистника, плодов шиповника и одну чайную ложку полыни.

Все смешайте. Затем смесь залейте тремя литрами кипятка. Поставьте томиться на два часа на малый огонь, потом процедите. В полученную жидкость добавьте 250 мл коньяка, 200 мл сока алоэ и 500 грамм меда. Еще раз все перемешайте. Разлейте по бутылкам, плотно их закупорьте и поставьте на четыре дня в прохладное темное место.

Первую неделю принимайте по ч. ложке бальзама за два часа до еды. Три раза в день.

Во вторую неделю — по ст. ложке за час до еды три раза в день. Принимайте бальзам в течение двух-трех месяцев.

Вместо чаги березы вы можете использовать и ее аптечный настой — бефунгин. Добавляйте его в травяной отвар вместе с коньяком, алоэ и медом.

Еще один очень полезный бальзам для укрепления здоровья, в котором содержится масса витаминов

Для приготовления этого целебного бальзама нужно взять листья черной смородины; малины; вишни; облепихи; жимолости; актинидии; лимонника; перечной мяты; шелковицы и мелиссы.(По стандартному целлофановому пакету). А также по три килограмма черноплодной рябины, боярышника, шиповника и сахара.

Положите все листья в большую кастрюлю, залейте водой на три пальца выше листьев. Доведите до кипения, снимите с плиты и полностью остудите.

Потом снова доведите до кипения и остудите. Всего сделайте так три раза. Процедите, отожмите.

Добавьте боярышник, черноплодную рябину, шиповник, доведите до кипения, но ни в коем случае не кипятите. Остудите. Так сделайте тоже три раза.

Затем процедите, ягоды пропустите через соковыжималку. Сок выжатый смешайте с процеженным соком. Добавьте сахар, немного подогрейте, чтобы растворился. Всего 6 литров средства должно получиться.

Когда жидкость остынет, добавьте разбавленный спирт или самогон, или водку. На пол-литра бальзама нужно 50 грамм алкоголя.

Храните готовое средство в холодильнике. Принимайте по полстакана за полчаса до еды три раза в день.