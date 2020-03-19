Ароматные бомбочки для ванны

Добрый день, друзья! Недавно подруга жены подарила нам шипящие ароматные бомбочки для ванны. Знаете, попробовали, понравилось. Прекрасный способ для расслабления и улучшения настроения! Бомбочки — это разноцветные шарики, которые в воде начинают крутиться и шипеть, издавать приятный аромат. Уходит усталость, кожа становится мягкой и вкусно пахнущей. Такие бомбочки можно найти в некоторых магазинах, но подруга их не покупала, сделала сама. Рассказала и нам, как их можно приготовить. Надеюсь, что вам тоже такой способ получить удовольствие во время принятия ванны, понравится. А уж ваши дети или внуки, точно будут в восторге!

Рецепт приготовления ароматной бомбочки

Потребуется: 150 грамм лимонной кислоты, 300 грамм пищевой соды, 5 мл любого растительного масла(виноградное, оливковое, жожоба и так далее), 10 мл любого ароматического или эфирного масла(строго какое-то одно масло, смешивать их нельзя!), пищевой краситель. Также нужны будут весы, большая миска, сито(мелкое), сферические формочки, распылитель с водой.

На руки наденьте резиновые перчатки, для защиты глаз — очки, оденьте и марлевую повязку.

1. Смешайте соду и лимонную кислоту, просейте сквозь сито в большую миску.

2. Добавьте ароматическое(или эфирное) и растительное масла.

3. Понемногу добавляйте пищевой краситель, перемешивая смесь, добиваясь определенного для вас цвета.

4. Смачивайте смесь водой из распылителя, постоянно ее перемешивая, чтобы она оставалась достаточно рассыпчатой, слипаясь в руке.

5. Теперь заполните смесью формочки, несколько минут ждите, затем выньте из формы бомбочку и сушите ее несколько часов в теплом месте.

6. Храните бомбочки в сухом месте, завернув их в пищевую пленку.

Приятных ощущений!