Лучшие травы от кашля

При лечении кашля можно использовать не только аптечные лекарства, но и растения, которые обладают отхаркивающими свойствами. Да и большая часть аптечных лекарств от кашля создана на основе лекарственных трав. Хочу вам предложить лучшие травы от кашля. Они наиболее эффективно помогают в его лечении, так как хорошо разжижают мокроту, облегчают ее отхождение. А также обладают противовоспалительным и антимикробным действием, помогают восстановиться пострадавшим тканям бронхов и легких.

Шесть лучших трав от кашля

Алтей лекарственный — одно из самых эффективных растений, использующихся при лечении заболеваний органов дыхания. В лечебных целях в основном используются его корни. Противопоказаний у алтея практически нет. Его нельзя применять на ранних стадиях беременности.

Отвар: залейте стаканом горячей воды две ст.ложки измельченных корней алтея, кипятите полчаса на малом огне, охладите, процедите, остаток отожмите. Принимайте в горячем виде во время еды по трети/половине стакана три-четыре раза в день.

Настой: залейте стаканом холодной воды две ст.ложки измельченного корня алтея лекарственного, 8 часов настаивайте, процедите, сырье отожмите. Принимайте по две ст.ложки четыре-пять раз в день.

Буквица лекарственная — обладает противовоспалительным и отхаркивающим действием, снимает спазм при приступах астмы.

При беременности буквица противопоказана.

Отвар: ст.ложку листьев буквицы лекарственной залейте стаканом воды, добавьте 50 мл красного вина, две-три минуты кипятите, десять минут настаивайте, процедите. Выпейте охлажденный отвар мелкими глотками в течение дня.

Настой: двумя стаканами кипятка залейте ст.ложку измельченной травы буквицы, посуду накройте крышкой и два часа настаивайте, процедите. Принимайте перед едой по трети стакана три раза в день.

При сухом кашле: измельчите сухие листья буквицы в порошок, смешайте поровну с медом. Принимайте через каждые два часа по одной ч.ложке.

Анис обыкновенный — его семена богаты эфирными маслами, которые оказывают противовоспалительное и отхаркивающее действие, снимают спазм бронхов.

Отвар: две ст.ложки плодов аниса залейте литром кипятка, 13-15 минут кипятите. Принимайте трижды в день по половине стакана.

Настой: залейте стаканом кипятка две ч.ложки семян аниса обыкновенного, пятнадцать минут настаивайте, процедите. Выпейте небольшими глотками в течение дня.

Настойка: засыпьте в литровую бутылку 200 грамм семян аниса, залейте водкой до горлышка, настаивайте 7 дней в теплом темном месте. Принимайте в небольшом количестве воды по пять-десять капель два-три раза в день.

Солодка голая — еще одно из самых эффективных средств лечения органов дыхания. Корни солодки обладают антибактериальным, противовирусным и антитоксическим действиями, смягчают кашель и способствуют отхождению мокроты, угнетают рост опухолей.

Отвар: стаканом горячей воды залейте ст.ложку корня солодки голой, закройте крышкой посуду и держите на водяной бане пятнадцать-двадцать минут, затем сорок минут настаивайте, процедите и долейте теплой воды до начального объема. Принимайте по одной ст.ложке четыре-пять раз в день в течение десяти дней.

Настой: залейте стаканом кипятка ч.ложку высушенного измельченного корня солодки, час-полтора настаивайте, остудите, процедите. Принимайте до еды по ст.ложке трижды в день.

Нельзя применять солодку голую при сердечной недостаточности, гипертонии, повышенной активности надпочечников. Нельзя применять солодку, если вы принимаете мочегонные средства, так как солодка способствует выведению калия из организма.

Мать-и-мачеха — в ее листьях находится слизь, которая защищает слизистые гортани от раздражения при сильном кашле. А также разжижает и выводит мокроту.

Настой: залейте стаканом кипятка четыре ч.ложки сухих листьев и цветков, 25-30 минут настаивайте. Выпейте в несколько приемов в течение дня.

Отвар: ст.ложку цветков и листьев мать-и-мачехи залейте стаканом горячей кипяченой воды. 15 минут нагревайте на водяной бане, остудите, процедите. Принимайте по половине стакана за час до еды два-три раза в день.

Категорически противопоказана мать-и-мачеха при беременности и при любых болезнях печени. А также она несовместима с алкоголем.

Фиалка трехцветная — у нее в лечебных целях используется верхняя часть растения. Фиалка хорошо помогает и при влажном, и при сухом кашле. А также уменьшает чувство удушья и одышку при сильном кашле.

Отвар: стаканом воды залейте две ч.ложки сухой травы фиалки, десять минут кипятите, минут 15 настаивайте, процедите. Принимайте три раза в день по полстакана.

Сироп: полулитровую банку наполните наполовину цветками фиалки трехцветной, залейте стаканом горячей воды и оставьте на 24 часа. Затем процедите, остаток отожмите и выбросьте. Добавьте в отвар еще столько же свежих цветков и опять оставьте на 24 часа. Снова процедите, добавьте равное количество(по объему цветков) меда, перемешайте. Принимайте по ч.ложке три раза в день.

При лечении фиалкой трехцветной обязательно соблюдайте дозировку и не применяйте ее более двух недель.

Уверен, что многие не знают о целебном действии листочков крыжовника. Содержащиеся в них кислоты, антиоксиданты, дубильные вещества — это природные антисептики, средства, которые очищают кровь и стенки сосудов от холестерина и токсинов. Настой из листочков крыжовника помогает при кашле, хроническом бронхите и даже при туберкулезе.

Настой: засыпьте в термос ст.ложку измельченных листьев крыжовника, залейте стаканом крутого кипятка, дайте настояться полчаса, процедите. Принимайте за полчаса до еды по трети стакана трижды в день.