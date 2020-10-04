Лечим кашель травами, а вернее сборами трав

В предыдущей своей статье я познакомил вас с шестью травами от кашля. Но иногда лечебное средство из одной травы может не справиться с вашим кашлем. В этом случае лучше всего использовать лечебную силу нескольких трав. Чем же лучше сбор трав от кашля, чем одна трава в отдельности? Преимущество сбора в том, что входящие в него растения обладают большим спектром действия. То есть в них одновременно присутствует несколько лечебных свойств: снимают воспаление, лучше разжижают и отводят мокроту, обладают противовирусными и бактерицидными свойствами. А также травы в сборе( в правильно составленном) снижают побочные эффекты друг друга. Так что лечение кашля сборами трав всегда эффективнее и довольно быстро приводит к выздоровлению.

Эффективные сборы трав для лечения грудных болезней

*** Медуница — одна часть, хвощ полевой — одна часть, шалфей — одна часть, крапива двудомная — одна часть, солодка голая — одна часть, мать-и-мачеха и горец птичий — по две части.

Две ст.ложки смеси засыпьте в термос, залейте 2,5 стакана кипятка и ночь настаивайте. Принимайте за 15 минут до еды по половине стакана трижды в день.

*** Мать-и-мачеха(цветки и листья), цветки липы и цветки бузины, листья облепихи — в равных частях.

Ст.ложку смеси залейте двумя стаканами кипятка, восемь часов настаивайте. Принимайте по четверти стакана 3-4 раза в день.

*** Возьмите поровну корни алтея, корни солодки, корни девясила. Две ч.ложки смеси залейте стаканом кипятка, варите на малом огне десять минут, процедите. Пейте теплым через три часа после еды по четверти стакана.

*** Цветки алтея, цветки мальвы садовой, цветки коровяка, листья мать-и- мачехи — взять поровну.

Залейте 2 стаканами кипятка ст.ложку смеси, полчаса настаивайте, процедите. Пейте по половине стакана после еды через каждые 3-4 часа.

*** Листья мать-и-мачехи, цветки первоцвета, корень солодки голой и девясила — в равных частях. Стаканом кипятка залейте ст.ложку смеси, тридцать минут настаивайте, процедите. Принимайте по четверти/трети стакана после еды три-четыре раза в день.

*** Две части мать-и-мачехи, одна часть травы душицы, две части цветков ромашки. Две ст.ложки измельченной смеси поместите в термос, залейте пол-литра крутого кипятка, пять-шесть часов настаивайте, процедите. Пейте теплым перед едой по полстакана трижды в день.

*** Солодка голая и подорожник — по три части, мать-и-мачеха — четыре части. 2 стаканами крутого кипятка залейте ст.ложку смеси, тридцать-сорок минут настаивайте, процедите. Пейте перед едой по полстакана в теплом виде 3 раза в день.

*** Листья мать-и-мачехи — четыре части, корень солодки — одна часть, листья подорожника — три части, листья и веточки облепихи — две части.

Ст.ложку смеси залейте двумя стаканами кипятка, два часа настаивайте, процедите. Принимайте каждые 3-4 часа по две ст.ложки.

*** Четыре части цветков алтея, две части цветков бузины, две части цветков гречихи. Полстакана смеси залейте литром кипятка, настаивайте 12 часов, процедите. Принимайте по четверти стакана 3-4 раза в день.

*** По четыре части травы багульника и листьев березы, две части травы душицы, по одной части почек березы и листьев крапивы двудомной.

Две ст.ложки смеси залейте пол-литра крутого кипятка, посуду закройте крышкой и варите на слабом огне десять минут. Снимите с огня и полчаса настаивайте, процедите. Принимайте по трети стакана через час после еды три раза в день.