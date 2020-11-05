Растения для сердца и сосудов

Растения для оздоровления сердца и сосудов

1. Из сухого корня диоскореи кавказской готовят отвар и настойку, которые снижают холестерин в крови, избавляют от тахикардии, улучшают коронарный кровоток, зрение, сон, память, снижают утомляемость, устраняют шум в ушах, головную боль.

Отвар: ч.ложку измельченного корня диоскореи кавказской залейте стаканом кипятка, 15-20 минут нагревайте на водяной бане, процедите. Принимайте после еды по ст.ложке трижды в день в течение месяца, затем пять-семь дней перерыв. Необходимо провести не менее трех курсов.

Настойка: 120 грамм сухого измельченного корня залейте литром водки, десять дней настаивайте. Принимайте в столовой ложке теплой воды по 25-30 капель настойки после еды три раза в день в течение месяца. Затем нужно сделать недельный перерыв. Всего нужно провести не менее трех курсов.

При атеросклерозе(особенно при поражении сосудов сердца и головного мозга) принимают порошок из корня диоскореи кавказской: съедайте порошка на кончике ножа с ч.ложкой меда два-четыре раза в день или запивайте порошок водой немного подслащенной медом. Курс лечения десять дней, перерыв — 4-5 дней. Нужно провести 4-5 курсов.

2. Если у вас гипертония 2-й степени, то вы можете уменьшить прием лекарств или даже совсем их заменить настоем травы таволги. Настой травы и цветков таволги хорошо снижает давление, а затем поддерживает его в норме.

Настой: ст.ложку измельченной травы и цветков таволги залейте стаканом кипятка, два-три часа настаивайте, процедите. Пейте по трети/половине стакана до еды три раза в день. Курс — один месяц, затем семь дней перерыв.

Еще более эффективней будет лечение, если вы зальете ст.ложку сырья холодной кипяченой водой на 7-8 часов, а затем подержите 15-20 минут на паровой бане, процедите. Пейте также, как сказано выше.

3. Снижает вязкость крови, делает сосуды более упругими, улучшает в тканях обмен веществ каштан конский. Приготовленную из него настойку принимают при варикозном расширении вен, тромбофлебите, для рассасывания мелких тромбов, для снижения давления, при головной боли.

Настойка: залейте пол-литра водки 50 грамм плодов или цветков каштана конского, настаивайте 21 день. Принимайте по 30 капель в 50 мл воды три-четыре раза в день. При низком давлении — по 25 капель один-два раза в день.

4. При атеросклерозе, склерозе, гипертонии, заболеваниях сосудов ног, параличе, климаксе, бессоннице, депрессии принимают настои омелы белой.

Настой: ч.ложку с верхом сухой измельченной омелы белой залейте стаканом кипяченой воды комнатной температуры, ночь настаивайте, процедите.

При атеросклерозе и склерозе пейте по половине стакана непосредственно перед едой, запивая молоком или водой, два раза в день. При параличе — по трети стакана три раза в день в течение шести недель: по полстакана три недели два раза в день, следующие три недели — выпивайте стакан настоя по глотку в течение дня, запивая водой или молоком. Курс лечения через месяц повторите в обоих случаях.